Воронеж, , 11:31 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 392 новых случая заражения коронавирусом, об этом 11 января сообщил региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 10 января, сообщалось о 390 новых случаях.

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Всего за период пандемии новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 497 жителей Воронежской области. Выздоровели. По данным на 11 января, уже 45 137 человек, в том числе 94 человека выписаны за последние сутки.

Скончались в Воронежской области 1 456 пациентов с подтверждённым COVID-19, шесть новых смертей зарегистрировано за последние 24 часа.