Москва, , 11:32 — REGNUM Посещаемой, а не обитаемой, вероятнее всего, будет новая орбитальная станция, проект которой в данный момент разрабатывают в России. Такое мнение 11 января выразил генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Скорее всего, станция будет не обитаемой, а посещаемой. Это снизит расходы на ее эксплуатацию», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, Рогозин добавил, что на новой станции ее экипаж будет заниматься решением конкретных задач, а его присутствие на постоянной основе может быть оправдано только постоянной загрузкой станции задачами.

Также, как указал глава Роскосмоса, главные задачи, которые будут решаться на новой орбитальной станции, это сборка сложных перелетных модулей, дозаправка кораблей и их ремонт, проверка работоспособности новых космических систем и аппаратуры в условиях открытого космоса, управление отдельными орбитальными группировками, а также установка полезной нагрузки, в том числе для дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции.

«Что касается космического туризма, он возможен и на такой станции, но в объеме отдельного модуля», — отметил он.

При этом Рогозин уточнил, что в целом он за исключительно служебное применение орбитальной станции с сочетанием развития туризма с полетами на околоземные орбиты без посещения станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции запланирован на 15 февраля.