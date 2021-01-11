Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM Свердловская область получила новую партию вакцины «Спутник V». Об этом сообщает оперштаб.

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Всего на Средний Урал поступило 6750 доз. Наряду с медиками планируется прививать работников сферы образования. Этот вопрос приобрёл сейчас особую актуальность, так как все школьники возвращены с дистанционки за парты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регион получил несколько партий вакцины. Также в скором времени область ожидает очередных поставок.