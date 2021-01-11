Казань, , 11:33 — REGNUM В общественном транспорте столицы Татарии намерены усилить контроль соблюдения масочного режима из-за роста числа нарушений в новогодние праздники. Во время длинных выходных было проверено 720 транспортных средств и выявлено 215 нарушителей. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

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С его слов, несмотря на праздники, сотрудники контрольно-ревизионной службы продолжали проверять наличие масок у пассажиров общественного транспорта. «Контроль масочного режима с сегодняшнего дня будет усилен», — подчеркнул спикер на деловом понедельнике в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, до 1 января 2022 года в Татарии, как и по всей России, продлили введенные из-за COVID-19 санитарно-эпидемиологические требования. В их числе социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция.

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