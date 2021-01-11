Алжир, 11 января 2021, 11:41 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун покинул страну для лечения в Германии менее чем через месяц после своего возвращения. Об этом сообщает ВВС Swahili.
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75-летний президент будет лечиться от заболевания ступней, спровоцированного перенесенной им коронавирусной инфекции. Он заразился коронавирусом в октябре, когда некоторые из его близких соратников также заразились вирусом. Он лечился от COVID-19 в течение двух месяцев и вернулся в страну 29 декабря.
Двухмесячное отсутствие президента породило предположения о его способности закончить свой очередной срок.
«Трудно быть далеко от своей страны», — заявил Теббун по возвращении.