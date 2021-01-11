Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в школах, детских садах и других образовательных учреждениях Санкт-Петербурга за время новогодних праздников существенно улучшилась. Количество болеющих детей и педагогов после зимних каникул сократилось на треть. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы.

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По данным на понедельник, в петербургских школах из-за болезни сегодня отсутствуют 2608 детей (0,5% от общего количества обучающихся), что на 1069 человек меньше, чем отсутствовало в конце прошлого года. Также по причине болезни отсутствуют 1142 сотрудника школ (3,4% от общего количества сотрудников) — снижение на 444 человека по сравнению с предыдущей отчетной датой.

«Аналогичная ситуация складывается и в дошкольных образовательных учреждениях, в которых также наблюдается снижение количества болеющих детей и воспитателей», — отметили в комитете.

Благодаря разрыву эпидемической цепочки в праздничные дни практически все классы, которые в конце 2020 года находились на дистанционном обучении, смогли вернуться к учебе в очном формате.

«В настоящий момент на дистанционном обучении находятся только три класса, в которых учатся 115 детей. В конце прошлого года в таком режиме учились 7148 детей из 289 классов», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 11 января школы Петербурга возобновили работу в очном формате. Однако по желанию семей их дети могут быть переведены на смешанный формат (домашнее обучение + школьная аттестация знаний).

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