Ижевск, , 11:22 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом в республике.

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Умер мужчина в возрасте 79 лет. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 312 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 11 января, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 422 человека, из которых трое умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 января в регионе провели 764 256 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2945 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4043 исследования.

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