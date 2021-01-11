Москва, , 11:22 — REGNUM За последние сутки в России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 января оперативный штаб Москвы.

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Новые случаи зафиксировали во всех регионах страны. Лидерами являются Москва (4646), Санкт-Петербург (3004) и Подмосковье (1315). Также опережают другие регионы Нижегородская, Воронежская, Ростовская и Свердловская области.

Всего в РФ с начала пандемии выявили 3 425 269 случаев заражения коронавирусом.