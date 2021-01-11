Сочи, Краснодарский край, , 11:20 — REGNUM За десять дней января 2021 года Сочи посетили 270 тыс. гостей — по сравнению с тем же периодом 2020 года турпоток вырос на 11%, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Общий туристический поток на курорте за десять дней новогодних и рождественских праздников 2021 года оценивается на уровне 270 тыс. человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В горном кластере показатель составил 146 тыс. гостей. Пиковая нагрузка пришлась на 4 января, когда в городе находилось свыше 110 тыс. туристов», — уточнили в пресс-службе.

В новогодние праздники туристов принимали 639 средств размещения, средняя загрузка составила 76%, тогда как в 2020 году показатель составлял 74%.

Около 74 тыс. человек посетили отели горнолыжных курортов Красной Поляны, а средняя загруженность объектов горного кластера составила 80%. Еще около 72 тыс. гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов.