Анкара, , 11:16 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 9138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 176 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 11 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 2 356 256, смертельных случаев — до 22 807.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 30 декабря в своём профиле в социальной сети написал: «Давайте продолжим соблюдать ограничительные меры для окончательной победы над коронавирусом!».

Напомним, 9 января в Турции было подтверждено 9537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 181 человек скончался от COVID-19.