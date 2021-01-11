Подгорица, , 11:12 — REGNUM 11 января, в понедельник, заканчивается срок «праздничных» ограничительных мер в Черногории, когда сильно ограничили возможности работы предприятий общественного питания и торговли.

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Новые меры будут оглашены 11 января в 15:00 на пресс-конференции министра здравоохранения, министра экономического развития и представителей института общественного здравоохранения .

Днем ранее сообщалось, что институт не будет рекомендовать комиссии по защите населения от инфекционных заболеваний дополнительных ограничений, так как не произошло значительного роста числа зараженных по сравнению с числом протестированных.

За последние недели число положительных тестов от общего числа варьируется от 25 до 32%.

За последние сутки в Черногории выявили 432 положительных результата тестов из 2006, четыре человека умерли.