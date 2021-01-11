Черкесск, , 11:12 — REGNUM Глава КЧР Рашид Темрезов объявил 2021 год Годом медицины. В течение этого года усилия властей региона будут сосредоточены на реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба минздрава на официальной странице в Instagram.

«Хочу объявить следующий год Годом медицины. Объединение наших усилий и ресурсов позволит нам совершить качественный рывок по развитию сферы здравоохранения в населённых пунктах, прежде всего сельских. Позитивные преобразования должен почувствовать каждый житель нашей Республики», — приводит ведомство слова Темрезова.

По его словам, в рамках проведения Года медицины будут определены задачи отрасли на ближайшие пять лет. План их выполнения обозначен в проекте программы, направленной в правительство РФ.

«Пандемия нас многому научила, она показала в каком направлении нам нужно ещё больше работать, как важны и знания врача и опыт работы и обеспеченность жизненно-важными ресурсами. С января 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Владимировича Путина мы приступим к региональной модернизации первичного звена здравоохранения», — написал глава Карачаево-Черкесии в своем Instagram.