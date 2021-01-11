Ижевск, , 11:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 января выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 190 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 111 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 198 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 18 276 человек. 312 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован один летальный случай. Накануне от COVID-9 скончались трое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3523 человека. Из их числа 2788 жителей Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 592 — в состоянии средней степени тяжести, 152 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от коронавируса в республике получили 722 человека — им ввели первый компонент препарата. Ещё 76 человек вакцинированы двумя компонентами прививки.

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