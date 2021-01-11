Уфа, , 11:21 — REGNUM Новая партия вакцины от COVID-19 поступит на этой неделе в Башкирию. Об этом 11 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в Башкирии в ближайшее время ожидают поступления порядка 6,5 тысяч доз этой вакцины.

Он также отметил, что Башкирия уже получила 7,6 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Первый компонент этой вакцины уже получили все запланированные категории граждан.

В настоящий момент идет вакцинация вторым компонентом, добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вакцинация от COVID-19 в РФ проходит добровольно. В первую очередь в стране вакцинируют медицинских и социальных работников, учителей.

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