Краснодар, , 11:07 — REGNUM Штормовое предупреждение об опасности схода лавин объявлено в горах Сочи с 11 до 14 января, сообщили в администрации города.

«По предупреждению метеорологов, с 18:00 11 января и до 18:00 14 января 2021 года в горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря сложится лавиноопасная обстановка», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В связи с погодными условиями все городские службы переведены в усиленный режим работы. Туристам и жителям Сочи рекомендуют в ближайшие дни не выходить в горы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 января, столицу Кубани Краснодар накрыл мощный снегопад. В результате на несколько часов был отложен вылет и прилёт авиарейсов.