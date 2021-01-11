Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии ситуация с пожарами в праздничные дни «очень тяжёлая, очень сложная». Одна из причин — объективная: пандемия коронавируса, из-за чего в республике была скорректирована информационно-профилактическая работа по пожарной безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 января, заявил на планёрке в правительстве глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Данные ГКЧС Чувашии Cap.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

По данным ведомства, с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в республике зарегистрировано 66 пожаров, которые унесли жизни 15 человек (за аналогичный прошлогодний период соответственно 67 и три). За указанный период число травмированных возросло с двух до шести, количество спасённых людей уменьшилось с 17-ти до семи.

«Ситуация очень тяжёлая, очень сложная. Есть объективные причины — COVID-19. То есть практически год мы не занимались в полном объёме профилактикой, как это было раньше. Имеются в виду и сходы граждан, и встречи, и культурно-массовые мероприятия. Но самое главное — мы всегда ежемесячно во время наших единых информационных дней обсуждали данную тематику. К сожалению, в этом году этого не удалось сделать — конечно, это и сказывается.

В январе уже 11 погибших. Такого у нас давно не было. В предыдущие годы за весь январь было от пяти до восьми погибших», — сказал Вениамин Петров.

Глава ГКЧС Чувашии призвал членов правительства и муниципальных глав уделить вопросам пожарной безопасности «самое пристальное внимание».

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл рано утром 1 января 2021 года в деревне Онары Урмарского района. В нём погибли шесть человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность бытовых электроприборов, в качестве одной из версий рассматривается неисправная работа холодильника.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв пожаров в Чувашии выросло за праздники втрое