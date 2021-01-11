Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Подъездные пути к новому мосту на улице Малиновского в Ростове-на-Дону будут готовы лишь к лету. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации областного центра Юрий Овичнников.

Аварийный мост в Ростове-на-Дону Rostov-gorod.ru

«Подъездные пути к новому путепроводу будут готовы уже к лету. А в конце марта строители приступят к возведению второго моста. Пока же власти делают всё возможное для того, чтобы минимизировать неудобства, связанные с закрытием путепровода, для горожан», — написал чиновник в Instagram.

По его словам, в настоящее время организованы пешеходные зоны, в город запрещён въезд грузового транспорта с 6:00 до 23:00 мск.

ИА REGNUM сообщало, что в первый рабочий день 2021 года Ростов-на-Дону сковали девятибалльные пробки. Так, например, автомобильные заторы образовались с раннего утра в районе Змиёвской балки. На долгую дорогу в пробках особенно жаловались жители микрорайона Военвед, так как через улицу Таганрогскую организован объезд транспорта из-за закрытия аварийного моста на улице Малиновского.

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