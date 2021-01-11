Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено 217 новых инфицированных коронавирусом, что на один случай больше, чем сутками ранее. Кроме того, за истекшие сутки зарегистрировано еще семь летальных исходов от COVID-19. Об этом 11 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Нарастающим итогом в Ленобласти подтверждено за время пандемии 26 229 случаев заражения. Выздоровели 23 437 человек, в том числе 258 пациентов были выписаны за последние сутки. Умерли от COVID-19 в регионе 307 человек. Продолжают лечение 2485 человек.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что в настоящий момент в Ленобласти развернуто 3326 специализированных коек, из них 913 свободны (28,3%), в том числе 216 реанимационных.

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