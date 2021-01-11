Благовещенск, , 11:06 — REGNUM В Амурской области не все школьники вышли с новогодних каникул и приступили к учебе в традиционном очном формате. Из пяти с половиной тыс. классов частично в дистанционном формате обучаются девять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Во всех школьных и дошкольных учреждения Приамурья строго соблюдаются меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Введен обязательный масочный режим, санитарный контроль, для обучающихся и педагогов проводятся так называемые «утренние фильтры». В помещениях активно используются бактерицидные ламповые облучатели, уборка со специальными дезинфицирующими средствами проводится несколько раз в день», — пояснили в министерстве образования и науки Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые десять дней нового 2021 года в Приамурье выявили 1282 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 123 человек (днём ранее — у 118).