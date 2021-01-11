Душанбе, , 11:04 — REGNUM В таджикистанском городе Турсунзаде открылся Русский культурно-просветительский центр «Созидание», сообщили в представительстве Россотрудничества в Таджикистане.

Посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов Русский отметил, что центр внесёт свой вклад в развитие российско-таджикистанских отношений. «Представители посольства России в Таджикистане будут оказывать всяческую поддержку центру, наша сила — в единстве!» — сказал дипломат.

В церемонии открытия центра принял участие епископ Душанбинский и Таджикистанский Павел. «Желаю, чтобы центр послужил во благо русской общине и Республике Таджикистан», — сказал священник.

Представитель Россотрудничества Иван Иванов сказал, что открытое учреждение стало первым культурным центром соотечественников в Таджикистане.