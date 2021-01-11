Джакарта, , 11:02 — REGNUM Семьи погибших в результате авиакатастрофы в Индонезии получат компенсации, сообщает Detik.

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Предположительно, 59 семей из 24 городов Индонезии получат компенсации в размере 50 000 000 рупий ($3547).

Издание отмечает, что компенсации будут выплачены всем семьям после идентификации останков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии.

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