Джакарта, 11 января 2021, 11:02 — REGNUM Семьи погибших в результате авиакатастрофы в Индонезии получат компенсации, сообщает Detik.
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Предположительно, 59 семей из 24 городов Индонезии получат компенсации в размере 50 000 000 рупий ($3547).
Издание отмечает, что компенсации будут выплачены всем семьям после идентификации останков.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии.
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