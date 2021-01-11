Симферополь, , 11:01 — REGNUM Около 15 тыс. кубометров воды дополнительно поставлено в систему водоснабжения Ялты из водопадов благодаря осадкам. Об этом 11 января на заседании регионального оперативного штаба по водоснабжению сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Помимо того, что мы среднесуточно выкачивали из водохранилищ 46 тысяч кубических метров, дополнительный объем на Ялту составил практически 15 тысяч метров кубических», — сказала Павленко.

По её словам, из Уч-Коша получено 248,5 кубометров, Хаста-Баш дал 11,2 тыс. кубометров, ещё более 2 тыс. кубометров получено от Массандравского водопада, около тысячи кубометров в сутки даёт зеро Могаби.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года жители Ялты были переведены на подачу воды по графику. Исключение было сделано для Нового года и Рождества.