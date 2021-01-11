Чита, , 11:10 — REGNUM Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина пояснила свои слова о нерентабельной больнице в посёлке Харагун и принесла извинения местным жителям, которые якобы приходят «поесть и поспать в больнице». Об этом сообщает 11 января пресс-служба краевого минздрава.

В минздраве отметили, что ранее Шангина, говоря о рентабельности медицины, объясняла, почему в больнице не может быть отделений реанимации и операционной.

«Рентабельность в медицине — это в первую очередь, компетенции врачей», — подчеркнули в минздраве.

Ранее на встрече с жителями посёлка Шангина заявила о нерентабельности больницы и закрытии ночного стационара. Она сравнила медучреждение с гипермаркетом, открывать который в посёлке, по её словам, также невыгодно.

«Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю», — такие слова министра привели ряд СМИ и телеграм-каналов.

Участковую больницу переведут во врачебную амбулаторию, качество медицинской помощи не снизится. Здесь начнут развивать телемедицину, такие решения были приняты ранее, пояснила Шангина.

«Существуют нормативы Министерства здравоохранения РФ, которые нельзя не исполнить», — добавила она.

Вместе с тем министр попросила прощения за резкие слова об использовании больницы для еды и сна.