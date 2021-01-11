Москва, 11 января 2021, 11:00 — REGNUM Адвокаты обжаловали приговор бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, которая была осуждена на 15 лет по делу о шпионаже в пользу Молдавии. Об этом 11 января сообщил её адвокат Иван Павлов.
«Мы подали апелляционную жалобу на приговор, её будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что в жалобе адвокаты просят отменить приговор Московского городского суда и настаивают на оправдании своей подзащитной.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Московский городской суд признал Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд пришел к выводу, что Цуркан, занимая должность в компании «Интер РАО», передавала молдавским спецслужбам сведения о поставках электроэнергии из России на Украину.
Помимо 15 лет колонии суд также постановил обратить в пользу государства около 656 млн рублей, которые ранее были изъяты у Цуркан.
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