Москва, , 11:00 — REGNUM Адвокаты обжаловали приговор бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, которая была осуждена на 15 лет по делу о шпионаже в пользу Молдавии. Об этом 11 января сообщил её адвокат Иван Павлов.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор, её будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что в жалобе адвокаты просят отменить приговор Московского городского суда и настаивают на оправдании своей подзащитной.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Московский городской суд признал Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд пришел к выводу, что Цуркан, занимая должность в компании «Интер РАО», передавала молдавским спецслужбам сведения о поставках электроэнергии из России на Украину.

Помимо 15 лет колонии суд также постановил обратить в пользу государства около 656 млн рублей, которые ранее были изъяты у Цуркан.

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