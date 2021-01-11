Черкесск, , 10:58 — REGNUM В 2021 году Карачаево-Черкесия получит 17 тыс. доз вакцины от коронавируса. В настоящее время медицинские организации региона готовятся к проведению массовой вакцинации. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов по итогам состоявшегося 10 января заседания оперативного штаба.

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По его словам, для начала массовой прививочной кампании в медучреждениях создаются необходимые условия для правильного хранения вакцины и проводится обучение медперсонала.

Напомним, в Карачаево-Черкесию уже поступило три партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Последняя партия состояла из 300 единиц препарата. Им были привиты граждане, проживающие в Ногайском и в Карачаевском районе, в первую очередь медицинские и педагогические работники.

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