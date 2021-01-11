Ижевск, , 10:58 — REGNUM В Удмуртии вакцину от коронавируса получили 722 человека — им ввели первый компонент препарата. Ещё 76 человек вакцинированы двумя компонентами прививки, сообщает региональный оперативный штаб.

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По словам министра здравоохранения республики Георгия Щербака, негативных последствий введения вакцины ни у одного из граждан не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года ожидалась поставка в республику ещё 1,4 тыс. доз вакцины от коронавируса. В январе планировалось начать вакцинацию социальных работников и сотрудников учреждений образования.

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