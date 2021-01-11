Петрозаводск, , 11:06 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 176 новых инфицированных коронавирусом лиц, что на 54 человека меньше, чем сутками ранее. Кроме того, в регионе подтверждены еще три летальных исхода. Об этом 11 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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По официальным данным, из выявленного числа новых инфицированных заболевших — 174 человека, из них 40 имеют симптомы средней тяжести, четыре — в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Отметим, что в настоящий момент в больницах региона находятся 660 человек, из них девять на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 30 879 инфицированных, из них на данный момент 24 974 выздоровели, в том числе 298 — за последние сутки. Умерли — 186 человек, в том числе три летальных случая зарегистрировали за прошедшие сутки.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска, 1962 и 1967 годов рождения, в Олонецкой ЦРБ скончался житель села Видлица, 1945 года рождения.

«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 21 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3 978 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

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