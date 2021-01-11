Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбургской области СУ СКР завершило расследование резонансного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-губернатора региона Веры Башировой. Как сообщает ведомство, материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Бывшего вице-губернатора, которая курировала блок внутренней политики, обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, экс-чиновница незаконно приобрела право на принадлежащее Оренбургской области госимущество — трехкомнатную квартиру в Оренбурге, стоимость которой оценивается в 6 млн рублей. При этом бывшая вице-губернатор имела в личной собственности жилье, пригодное для проживания, и не входила в категорию нуждающихся.