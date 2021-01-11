Пекин, , 10:50 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено 103 новых случая заболевания COVID-19, из которых 85 оказались локальными, остальные — импортированными, сообщает 11 января агентство Синьуха.

Из общего числа локальных случаев, 82 пришлось на провинцию Хэбэй, два — на провинцию Ляонин и один — на Пекин. Ни одного нового случая гибели людей от опасной инфекции зафиксировано не было за сутки, отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из больниц страны было выписано 18 пациентов.

Общее число заболевших в стране за все время эпидемии достигло 87 536 человек, из которых 673 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая 20 в тяжелом состоянии. Из больниц страны было выписано 82 229 пациентов, еще 4634 человека скончались.