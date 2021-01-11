Кочхан, , 10:51 — REGNUM Начиная с ноября 2020 года на территории Южной Корее подтверждён 51 случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди домашней птицы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

В настоящее время ветеринарные органы расследуют предполагаемый случай заражения птичьим гриппом на утиной ферме в уезде Кочхан провинции Кёнсан-Намдо.

В случае обнаружения вируса, на фермах в радиусе 3 км от очага инфекции, будет уничтожена вся домашняя птица.

На сегодняшний день в стране уничтожено порядка 15 млн голов птицы. Сложная ситуация наблюдается в провинции Кёнгидо, на которую приходится 13 очагов, а также в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто — по 11 очагов.