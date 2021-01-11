Оренбург, , 10:37 — REGNUM В Оренбурге продлевают работу новогоднего городка, расположенного в центре города, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничная площадка будет работать до 25 января. Вечером 10 января возобновили катание с тюбинговой горки, которую временно закрывали из-за неблагоприятных погодных условий. Каток начнет работу после того, как его расчистят от снега и подготовят поверхность для катания. Напомним, 9−10 января в Оренбурге прошли снегопады и ледяной дождь.

Режим работы новогодней площадки останется прежним: в будние дни — с 17:00 до 22:00 по местному времени ( 15:00—20:00 мск), а в праздники и выходные — с 12:00 до 22:00.

Добавим, первоначально планировалось, что праздничный городок будет работать по 14 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбужье из-за ледяного дождя закрыли трассу