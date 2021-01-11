Абакан, , 10:36 — REGNUM Режим повышенной готовности в Хакасии, введённый в связи с распространением коронавируса, продлён до 7 февраля 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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11 января в Хакасии оперштаб подвёл итоги работы медицинских служб в новогодние праздники. Члены оперативного штаба сделали вывод, что все организации работали в штатном режиме и справились с нагрузкой.

В новогодние выходные регистрировалось снижение выявленных случаев заражения коронавирусом, однако сейчас вновь наблюдается подъём.

При этом растёт число свободных коек для пациентов с COVID-19. Объём свободного коечного фонда по состоянию на 11 января — 35%.

Разработан поэтапный план возобновления плановой медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Хакасии коронавирус выявлен у 18 605 человек. Выздоровели 16 120 человек, скончались 284 пациента с COVID-19.

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