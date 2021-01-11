Москва, , 10:31 — REGNUM Самые благородные профессии прошедшего 2020 года — медицинские работники (29%), учителя (10%) и курьеры (4%), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Среди благородных профессий жители России назвали такие профессии как строитель (3%), пожарный и военнослужащий (по 2%) и волонтёрство (2%).

Считают, что благородство есть в каждой профессии 7% опрошенных. По мнению 6%, в настоящее время не существует благородных профессий.

Опрос проведен 22—25 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 348 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году.

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