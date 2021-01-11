Симферополь, , 10:31 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 202 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 11 января. Сутками ранее, 10 января, сообщалось о 213 новых носителях инфекции.

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«За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 27 783 человек. Выздоровели из них 21 875 пациентов, в том числе 243 человека выписаны за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 597 человек — шесть новых смертей зарегистрировано за последние сутки. В стационарах продолжают лечение 3 149 человек.