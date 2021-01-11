Нальчик, , 10:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии раскрыта преступная группа, занимавшаяся хищением денежных средств у граждан. Задержаны четверо жительниц республики, подозреваемых в обмане около 600 жителей КБР, сообщили 11 января в пресс-службе МВД по региону.

«В настоящее время сотрудники полиции установили четырех подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Все они — жительницы Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении ведомства.

Об обмане и хищениях на общую сумму свыше 120 млн рублей потерпевшие заявили в полицию. По их обращениям был организован комплекс следственно-оперативных мероприятий. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Задержанные пока находятся в изоляторе временного содержания. Расследование дела продолжается.