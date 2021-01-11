Воронеж, , 10:23 — REGNUM Автомобиль скорой помощи попал в двойное ДТП в центре Воронежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 07:10 10 января у дома 51 по улице Плехановская. По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи Ford Transit двигался со стороны Московского проспекта в направлении ул. Кольцовской с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. На регулируемом перекрёстке водитель скорой проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Land Rover Range Rover Sport, а затем — с автомобилем «Лада-Веста». Оба автомобиля двигались на разрешающий сигнал светофора.

В результате травмы получили водитель скорой и его 25-летняя пассажирка, оба госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.