Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 10:21 — REGNUM В Ярославской области решили возвести храм на месте гибели трех детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Переславскую епархию. Церковь построят в селе Кучеры Борисоглебского района Ярославской области.

Чин освещения креста Переславская епархия

Как ранее сообщало ИА REGNUM в ночь на 7 января 2020 года в селе сгорел жилой дом, погибло трое малолетних детей, их родители получили травмы. Спустя год на месте пожара состоялся молебен, который провел епископ Переславский Феоктист. Глава епархии совершил чин освещения креста на месте будущего храма в честь Рождества Христова.

Сгоревший дом Су скр по ЯО

Церковь построят на деньги, собранные в помощь пострадавшей при пожаре семье.

«В ночь с 6 на 7 января 2020 года в одном из домов села Кучеры случился пожар, в котором погибли трое детей — Анастасия, Иоанн и Татьяна Скорихины, прихожане храма святого пророка Илии в Ивановском на Лехте. На эту беду откликнулись очень многие люди. Родителями погибших детей, жителями села и прихожанами храма пророка Илии было решено использовать поступившие средства для строительства на месте пожара храма, посвящённого Рождеству Христову», — отметили в Переславской епархии.

Погибшим детям было 5,8 и 11 лет. Возведение храма может быть начато в ближайшее время.

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