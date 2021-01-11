Пекин, , 10:19 — REGNUM Пекин изменил правила работы городских служб заказа такси после появления нескольких новых бессимптомных случаев COVID-19, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Такси в Пекине Unsonique

Пекин требует, чтобы пассажиры такси и платформ заказа такси регистрировали свое состояние здоровья через телефонное приложение. Водители могут отказать в обслуживании пассажирам, которые отказываются регистрироваться, сообщили в муниципальной комиссии транспорта Пекина.

Комиссия также приостанавливает работу служб заказа такси и водителей в районе Шуньи, где недавно произошла новая вспышка заболевания. Все платформы заказа такси также должны избегать заказов из этого районе.