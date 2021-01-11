Ташкент, , 10:17 — REGNUM В Ташкентском метрополитене планируют внедрить дифференцированную систему оплаты проезда. Об этом заявил исполняющий обязанности министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов, сообщает агентство Daryo.

По его словам, стоимость проезда в метрополитене будет зависеть от дальности поездки. Новый порядок расчета планируется внедрить до июня 2021 года. Министр добавил, что оценку пассажиропотока удалось улучшить благодаря автоматизированной платежной системе.

Напомним, 26 декабря 2020 года в Ташкенте запустили новую Сергелийскую линию метрополитена. На линии протяженностью семь километров построено пять станций метро.

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