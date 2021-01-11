Джакарта, , 10:15 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии, сообщает Detik.

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«Было очень грустно услышать об авиакатастрофе в Индонезии», — написал глава МИД Великобритании в своем аккаунте в Twitter.

Доминик Рааб также выразил соболезнования семьям погибших.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших, мои мысли вместе с ними в это очень трудное время», — заявил глава МИД Великобритании.

Как известно, самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в водах вблизи Джакарты 9 января 2021 года. На борту находилось 56 пассажиров, в том числе 46 взрослых, 7 детей и 3 младенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательная служба военно-морских сил Индонезии подняла на поверхность обломки турбины самолета Sriwijaya Air SJ 182.

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