Саратов, , 10:36 — REGNUM В Саратове 11 января коммунальные службы продолжают очищать улицы от снега и наледи. В работах задействованы 279 единиц муниципальной и привлеченной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В благоустройстве областного центра поддержку оказывают также управляющие организации многоквартирных домов, предприятия промышленности и торговли, которые очищают своими силами прилегающие территории.

За прошедшие сутки с улиц Саратова вывезли 12,3 тыс. куб. метров снежных и ледяных отложений. Дорожные службы использовали 139 тонн пескосоляной смеси и 74 тонны реагентов. В первую очередь уделяют внимание спускам и подъемам, тротуарам и пешеходным зонам, остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы. Расчистку улиц от снега ведут в круглосуточном режиме.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области днем 8 января местами по области прошел сильный снег с порывами ветра до 15−17 м/с. В прошедшие выходные, 9 и 10 января, также был снег. С 11 января ожидается похолодание без осадков.

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