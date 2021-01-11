Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге обследовали на наличие коронавируса в организме 25 340 человек, сообщили 11 января в городском оперативном штабе. Это немного меньше, чем сутками ранее, но существенно больше объема суточных обследований в первые дни после Нового года.

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«Под медицинским наблюдением находится 1747 человек. Из них 269 — контактные, 1478 — на самоизоляции», — отмечают в городском оперштабе.

Количество лиц, находящихся под наблюдением с подозрением на коронавирус, за сутки возросло на 546 человек.

За 10 января по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 4602 вызова.

Петербуржцам, которым на самоизоляции необходима помощь волонтеров, необходимо оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11. С начала октября получили гуманитарную помощь 101 654 человека. Пожилым и одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

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