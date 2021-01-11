Оренбург, , 10:04 — REGNUM На территории Оренбургской области отмечено сокращение числа зарегистрированных преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

С 1 по 10 января 2021 года зафиксировано 428 преступлений, что на 124 факта меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Значительную долю в общей структуре занимают кражи — 146 преступлений (в 2020 году — 157).

Согласно статистике, представленной правоохранителями, увеличилась число преступлений, связанных с незаконным хранением наркотиков (с 26 фактов в 2020 году до 44 — в 2021 году), и краж с лицевого счета (с 30 до 38).

Сократилось число краж скота; краж из дома и квартиры; нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию; мошенничеств. На прежнем уровне осталось количество угроз убийством — 41 факт.

За новогодние праздники не зарегистрировано таких видов преступлений, как кража транспорта, вымогательство, разбой, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе сбыт алкоголя, мелкое взяточничество.