Владивосток, , 10:26 — REGNUM «Приморский экологический оператор» (ПЭО) отслужившие новогодние праздники ёлки пустит на переработку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Жителей Приморья просят выносить хвойные деревья на мусорные площадки.

Ёлки с контейнерных площадок будут вывозить транспортные компании для утилизации.

«Во Владивостоке на полигоне установлена дробилка для измельчения деревьев в щепу, которая потом будет использоваться для пересыпки полигона или продажи сельхозпредприятиям», — пояснили специалисты.

Отмечается, что прежде чем выбрасывать дерево, нужно снять с него все украшения и положить рядом с мусорным контейнером.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снизился спрос на искусственные ели. Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в 2020 году покупали их на 5% реже. В денежном выражении продажи упали на 15%.