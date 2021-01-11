Улан-Удэ, , 10:02 — REGNUM В Бурятии состоялась вакцинация от коронавируса военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона и медицинского персонала многофункционального медицинского центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, спецборт Минобороны РФ доставил сюда более 1,5 тыс. вакцин «Спутник-V».

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К настоящему времени привито около 1 тыс. человек. Как отмечается, перед процедурой они прошли тщательный медосмотр.

«Прививание осуществлено внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины», — отметили в ВВО.

Тем временем, в гарнизоне в ближайшее время ожидается поступление ещё более 4 тыс. доз вакцины для семей военнослужащих.