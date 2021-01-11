Киев, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 4288 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 11 января пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, в стране госпитализированы 1372 человека, зафиксированы 68 летальных случаев, связанных с последствиями COVID-19.

Наибольшее число заражений выявлено в Запорожской области и Киеве — 458 и 371 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 119 314 случаев заражения, из них 19 835 случаев оказались смертельными.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент страны Владимир Зеленский привился российской вакциной от COVID-19. Это заявление вызвало бурную реакцию в украинских социальных сетях.

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