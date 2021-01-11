Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновской области планируют значительно увеличивать площадь заповедных территорий. Это будет сделано за счёт создания новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Расширение площади ООПТ будет происходить в рамках принятого в октябре 2020 года закона «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области и об установлении категорий особо охраняемых природных территорий местного значения в Ульяновской области». Закон регулирует процедуру проектирования и создания новых ООПТ.

Кроме того, минприроды разрабатывает программу развития системы территориальной охраны природы. По словам руководителя министерства Гульнары Рахматулиной, программа предполагает, в частности, создание 43 памятников природы и 20 заказников, что «позволит увеличить площадь заповедных территорий региона практически в два раза».

По данным властей, в Ульяновской области в настоящее время действует 141 особо охраняемая природная территория регионального значения. В 2017 году был создан национальный парк «Сенгилеевские горы».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Ульяновске домашний кот, которого вытащили из мешка на мусоросортировке, останется в региональном министерстве природы и цикличной экономики: введена неофициальная должность заместителя министра по охране животного мира.

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