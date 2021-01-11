Лондон, , 09:56 — REGNUM Сразу после пробуждения не следует пытаться делать энергичные упражнения, поскольку тело обезвожено и ткани не будут должным образом растягиваться. Об этом сообщила британский врач Мириам Стоппард в интервью Mirror.

«Неосторожные занятия спортом сразу после пробуждения могут привести к травме позвоночника», — сказала она.

Также лучше отказаться от чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Поэтому сначала необходимо позавтракать, уточнила врач.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врача и телеведущей Елены Малышевой, проблемы со сном возникают из-за кофе и алкоголя. Кроме того, кофе является слабым психостимулятором и обладает мочегонными свойствами. Телеведущая также не советует есть перед сном жирную и острую пищу, поскольку она способна вызвать дискомфорт и изжогу.

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