Кызыл, , 09:55 — REGNUM Власти Тувы заключили соглашение с министерством природных ресурсов и экологии России на сумму 153,6 млн рублей о рекультивации отходов комбината «Тувакобальт». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минприроды республики, работы будут вестись в рамках проекта «Чистая страна».

Отмечается, что за 20 лет работы предприятия образовалось около 1,4 млн кубометров отходов, содержащих токсические соединения. Они размещены в пяти картах-хранилищах.

«Токсические соединения, содержащиеся в картах-хранилищах, представляют опасность загрязнению подземных вод и их попаданием в открытые водоемы», — отметили в министерстве.

Рекультивация будет вестись в себя два этапа — технический и биологический. На первом этапе будут проведены работы по защитному экранированию. В ходе второго этапа хранилища будут засеяны многолетними травами.