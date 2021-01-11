Ташкент, , 09:54 — REGNUM В Узбекистане создали правительственную комиссию по изучению причины обрушения строящегося шестиэтажного дома в Джизаке, сообщили в телеграм-канале МЧС республики.

Комиссию возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, МЧС, министерства строительства, госкомитета промышленной безопасности и других ведомств.

Комиссия проанализирует причины обрушения дома, изучит проектную документацию, а также проконтролирует соблюдение строительных норм.

Отметим, обрушение строящегося здания в Джизаке произошло 10 января в 17:10 (15:10 мск). В результате аварии никто не пострадал.

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